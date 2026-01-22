EL : Le LOSC se prend une claque à Vigo

Salut Doug. Aussi le 23ème, le 28ème, le 34ème et le 36ème.^^
j'aime bien ton humour ,souvent moqueur mais bon ne t'extasie pas trop ,je te rappelle quand meme que lyon en europa league a rencontré le 26eme,27eme,29eme et 30eme de cette meme europa league. quand lyon a affronté une equipe plus haut dans cette competition ils ont perdu (seville il me semble) donc un peu de modestie :)
Tu as oublié Nice.😊
Mais textor vous a bien fait le Q et ce n est pas fini
les autres n ont pas non plus joué les young boy de berne ok
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🤦♂️ CATASTROPHE... Lille encaisse un but au bout de 30secondes de jeu, suite à une erreur de relance 🥶 #CLTLIL｜ #UEL
90' I 2️⃣-1️⃣ C’est terminé. Le LOSC s’incline en Europa League sur la pelouse du Celta Vigo, malgré une supériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre. Il faudra rebondir ce dimanche à la maison face à Strasbourg en Ligue 1 😤 Le compte-rendu ➡️