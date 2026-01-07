Genesio LOSC

L’OL arrive, Genesio n’a pas fini de pleurer

LOSC07 janv. , 18:20
parEric Bethsy
0
En colère contre l’arbitrage après la défaite contre le Stade Rennais (0-2) samedi, Bruno Genesio n’aborde pas ses retrouvailles avec l’Olympique Lyonnais dans les meilleures conditions. Et pour ne rien arranger, l’entraîneur du LOSC devra composer avec des absents pour ce 16e de finale de Coupe de France dimanche.
Attendu au Stade Pierre-Mauroy dimanche, l’Olympique Lyonnais risque de tomber sur un Bruno Genesio de mauvaise humeur. L’entraîneur de Lille n’a pas dû retrouver le sourire après la défaite à domicile contre le Stade Rennais. Au-delà du résultat, le technicien a surtout piqué une colère contre Eric Watellier. L’arbitre de la rencontre a exclu le défenseur lillois Alexsandro dès la 13e minute et s’est attiré les foudres du coach nordiste, retenu par ses joueurs alors qu’il venait demander des explications à l’officiel à la mi-temps sur le terrain.
« Depuis hier y'a que des merdes, c'est pire encore que l'année dernière, lui c'est le number one, lui c'est le top du top », lâchait Bruno Genesio dans les couloirs de l’enceinte, avant de zapper la conférence de presse une heure plus tard. A l’affût, le Conseil national de l’éthique s’est saisi du dossier et la commission de discipline pourrait bien suspendre l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas le contexte idéal pour préparer un 16e de finale de Coupe de France. D’autant que Bruno Genesio devra encore composer avec des absences.

Mbemba et Mukau trop justes ?

Toujours en course pour un sacre en Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérien Aïssa Mandi et le Marocain Hamza Igamane manquent à l’appel. Quant aux Congolais Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau, éliminés par les Fennecs lundi, leurs retours à temps paraissent incertains. Une chose est sûre, c’est que le Brésilien Alexsandro sera suspendu après son carton rouge. Et ça, Bruno Genesio n’est pas près de l’oublier.

Coupe de France

11 janvier 2026 à 21:00
LOSC Lille
21:00
Olympique Lyonnais
0
Derniers commentaires

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Tu veux un dessin. Ca parait tellement logique en + Tu n'a qu'a voir la communauté magrébine a Marseille....

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Marseille est une ville cosmopolite où les algériens, macorains ou tunisien (de leur pays)... ont toujours dit que cette ville était leur autres départements ! Rien de choquant qu'il choisit une ville à ses couleurs ! Et j'ai fait les 3 pays maghrébin (Maroc 6x, Tunisie 3x et Algérie 2x), et à chaque fois on m'a dit : Marseille c'est comme chez nous... Rien de polémique

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

Ridicule next

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Aucune pitié, c'est une finale, qui plus est face à l'équipe qui l'a bien trop ramené après le match aller face à nos coiffeurs , il est temps de remettre les pendules à l'heure. Branlée si possible.

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Hâte d'avoir sa réponse, moi aussi ca m'intéresse.. meme si je sais pertinemment de quoi il s'agit..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

