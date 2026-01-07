L’OL arrive, Genesio n’a pas fini de pleurer

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Marseille est une ville cosmopolite où les algériens, macorains ou tunisien (de leur pays)... ont toujours dit que cette ville était leur autres départements ! Rien de choquant qu'il choisit une ville à ses couleurs ! Et j'ai fait les 3 pays maghrébin (Maroc 6x, Tunisie 3x et Algérie 2x), et à chaque fois on m'a dit : Marseille c'est comme chez nous... Rien de polémique