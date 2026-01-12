Lille : Un demi-stade contre l’OL, Genesio est dégoûté

Battu à domicile par l’Olympique Lyonnais (2-1) dimanche soir, Bruno Genesio a regretté la faible affluence pour ce 16e de finale de Coupe de France. Le LOSC n’a même pas rempli la moitié de son stade malgré la belle affiche proposée.

L’année commence mal pour le LOSC . Après la défaite contre le Stade Rennais (2-0) samedi en Ligue 1, les Dogues se sont de nouveau inclinés à domicile contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Pas de polémique arbitrale cette fois. Dans son analyse, Bruno Genesio a plutôt évoqué la bourde de son gardien Arnaud Bodart dès la 1ère minute, le manque d’efficacité offensive de son équipe et la faible affluence.

Pour ce 16e de finale de Coupe de France, seulement 20 000 spectateurs ont garni les tribunes du Stade Pierre-Mauroy, pourtant capable d’accueillir près de 50 000 supporters. Un chiffre inattendu pour l’entraîneur de Lille. « L’affluence n’était pas celle qu’on pensait être, s’est étonné Bruno Genesio, sans se chercher des excuses. Mais par contre, j’ai trouvé qu’il y a eu de l’engouement dans le match. On a senti le public nous pousser, nous aider. Pour une affiche comme celle-ci, on peut peut-être s’attendre à plus. Mais un dimanche soir, à 21 heures, le froid, peut-être que ça explique certaines choses. »

Le petit public a fait le travail

« En tout cas, il y avait de la ferveur dans le stade, a insisté l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. Malgré les 20 000 personnes qui étaient présentes, j’ai vu une bonne ambiance qui nous a portés jusqu’à la fin. Je pense que le public y a cru, comme nous, jusqu’à la fin. Jusqu’à cette frappe de Tiago (Santos, 88e) qui s’est écrasée sur le poteau. Ça n’a pas été un handicap pour nous. Au contraire, j’ai trouvé le public prêt. » Pour reconquérir la totalité de son public, Lille devra réagir sur le terrain du Paris Saint-Germain vendredi.