ICONSPORT_270620_0015
Bruno Genesio

Lille : Un demi-stade contre l’OL, Genesio est dégoûté

LOSC12 janv. , 15:30
parEric Bethsy
1
Battu à domicile par l’Olympique Lyonnais (2-1) dimanche soir, Bruno Genesio a regretté la faible affluence pour ce 16e de finale de Coupe de France. Le LOSC n’a même pas rempli la moitié de son stade malgré la belle affiche proposée.
L’année commence mal pour le LOSC. Après la défaite contre le Stade Rennais (2-0) samedi en Ligue 1, les Dogues se sont de nouveau inclinés à domicile contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Pas de polémique arbitrale cette fois. Dans son analyse, Bruno Genesio a plutôt évoqué la bourde de son gardien Arnaud Bodart dès la 1ère minute, le manque d’efficacité offensive de son équipe et la faible affluence.
Pour ce 16e de finale de Coupe de France, seulement 20 000 spectateurs ont garni les tribunes du Stade Pierre-Mauroy, pourtant capable d’accueillir près de 50 000 supporters. Un chiffre inattendu pour l’entraîneur de Lille. « L’affluence n’était pas celle qu’on pensait être, s’est étonné Bruno Genesio, sans se chercher des excuses. Mais par contre, j’ai trouvé qu’il y a eu de l’engouement dans le match. On a senti le public nous pousser, nous aider. Pour une affiche comme celle-ci, on peut peut-être s’attendre à plus. Mais un dimanche soir, à 21 heures, le froid, peut-être que ça explique certaines choses. »

Le petit public a fait le travail

« En tout cas, il y avait de la ferveur dans le stade, a insisté l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. Malgré les 20 000 personnes qui étaient présentes, j’ai vu une bonne ambiance qui nous a portés jusqu’à la fin. Je pense que le public y a cru, comme nous, jusqu’à la fin. Jusqu’à cette frappe de Tiago (Santos, 88e) qui s’est écrasée sur le poteau. Ça n’a pas été un handicap pour nous. Au contraire, j’ai trouvé le public prêt. » Pour reconquérir la totalité de son public, Lille devra réagir sur le terrain du Paris Saint-Germain vendredi.

Coupe de France

11 janvier 2026 à 21:00
LOSC Lille
Ngoy28'
1
2
Match terminé
Olympique Lyonnais
Bastardo Moreira1'Moreira de Sousa42'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
R. Descamps
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
82
ENTRE
O. Sahraoui
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
A. Bouaddi
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
82
ENTRE
O. Mangala
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
T. Morton
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
82
ENTRE
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Articles Recommandés
Arthur Atta
OM

L’OM lance une opération à 20 ME

ICONSPORT_257042_0017
Premier League

Manchester United a trouvé son nouvel entraineur

Mohamed Kaba
FC Nantes

Nantes enchaine avec un milieu de Serie A

Pavel Sulc
OL

Le mercato de l’OL choque Pierre Ménès

Fil Info

12 janv. , 17:40
L’OM lance une opération à 20 ME
12 janv. , 17:20
Manchester United a trouvé son nouvel entraineur
12 janv. , 17:20
Nantes enchaine avec un milieu de Serie A
12 janv. , 17:00
Le mercato de l’OL choque Pierre Ménès
12 janv. , 16:30
Furieux, le Real donne déjà rendez-vous au Barça
12 janv. , 16:00
CdF : Bayeux a une chance sur un million de taper l'OM
12 janv. , 14:52
Accord OM-Roma pour Robinio Vaz
12 janv. , 14:50
Officiel : Le jeune Madjo quitte Metz pour Aston Villa

Derniers commentaires

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Bah politique de jeune talent mais pour faire des biftons derrière... après ca peut être une bonne stratégie si derrière tu reprend des holjberg greenwood ou autres gros joueurs confirmé tout en gardant quelques jeunes.. mais après faut pas rêver si y'a des sous a faire sur des joueurs ils ne se generons pas... greenwood selon les offres cet été c'est adieu..

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Bien entendu que le talent sans travail cest rien mais le fait de gagner 60k ou 500k ne change rien si le mec est un branleur ça restera un branleur meme a X millions de salaire tout est une question de motivation voir d'éducation..rien avoir avec le financier tu peux gagner 600k par moi si t'es un féru de boulot tu le restera... Pour le reste on verra bien perso je le vois bien attaquant de l'équipe de france .. après a savoir si il fera la carrière d'Henry ou de R9 .. qui sait... le talent il l'a.. moi je lui souhaite...

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Je suis pas de ton avis.. je pense que chaque cas doit être réglé au cas par cas en fonction du talent.. il n'y a pas de barème meme en sorti d'étude si tu sais te vendre.... cest surtout aux club de ne pas se tromper et de filer de gros salaire uniquement a celui qui en vaut la peine.. si la roma lui propose plus avec un temps de jeu similaire et que lui est sur de son talent et de pouvoir s'y imposer.. perso je lui en veut pas

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Au delà du fait que Moreira semble être une bonne pioche c'est aussi le fait que cela va créer une super émulation et que Fofana va devoir se battre pour reprendre sa place et cela ne peut être que bénéfique pour l'équipe. Moreira aurait pu être moyen et faire juste le job par intérim mais là, non seulement il fait le job mais en plus il fait un super job qui va pousser Fofana à se surpasser.

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Dans ce cas qu ils arrêtent leur mensonge en nous vendant leur politique de jeunes talents

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading