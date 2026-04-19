Lille : Olivier Giroud n'a strictement aucun doute

Samedi, le LOSC n’a pas su faire sauter le verrou niçois (0-0). Les Dogues ne profitent pas de la défaite de l’Olympique de Marseille pour creuser un écart plus significatif. Mais, Olivier Giroud reste optimiste, le quadruple champion de France est pour l’instant dans une position favorable.

Dixième match sans défaite en Ligue 1 pour le LOSC ce samedi soir. Les hommes de Bruno Genesio ont été accrochés par Nice à domicile (0-0). Un point qui ne ravit pas les suiveurs du club nordiste. Avec la défaite de l’OM à Lorient et les déplacements périlleux de Rennes et Paris, les Lillois avaient l’occasion de creuser l’écart dans la course à la Ligue des champions. Toujours troisième en attendant le choc entre l’OL et le PSG ce dimanche soir, le LOSC reste dans une position très favorable et poursuit sa série d’invincibilité en championnat. Avec un calendrier plutôt favorable en fin de saison, le quadruple champion de France peut rester optimiste dans la lutte acharnée pour le top 3, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des champions.

Giroud garde le sourire

C’est le cas également d'Olivier Giroud. L’attaquant de 39 ans est entré en cours de jeu sans trouver la solution. En zone mixte au micro de Téléfoot, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus garde le sourire. « C’est peut-être deux points de perdus, mais en tout cas, on est encore devant Marseille et on verra les autres résultats. Mais si on se concentre sur nous-mêmes, qu’on reproduit ce qu’on a fait ces dernières semaines, je pense qu’au bout, on aura ce qu’on mérite, » déclare-t-il. L’ancien Gunner a déjà pris part à 41 rencontres cette saison toutes compétitions confondues. En 27 rencontres de Ligue 1, l’ancien numéro 9 de Montpellier a inscrit sept réalisations. Le LOSC doit désormais se tourner vers un déplacement au Paris FC avant de recevoir Le Havre. Deux matchs cruciaux qui précèdent un choc à Monaco et une réception de l’AJ Auxerre.