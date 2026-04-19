Lille : Olivier Giroud n'a strictement aucun doute

Samedi, le LOSC n’a pas su faire sauter le verrou
niçois (0-0). Les Dogues ne profitent pas de la défaite de l’Olympique de
Marseille pour creuser un écart plus significatif. Mais, Olivier Giroud reste
optimiste, le quadruple champion de France est pour l’instant dans une position
favorable.
Dixième match sans défaite en Ligue 1
pour le LOSC ce samedi
soir. Les hommes de Bruno Genesio ont été accrochés par Nice à domicile (0-0).
Un point qui ne ravit pas les suiveurs du club nordiste. Avec la défaite de
l’OM à Lorient et les déplacements périlleux de Rennes et Paris, les Lillois
avaient l’occasion de creuser l’écart dans la course à la Ligue des champions.
Toujours troisième en attendant le choc entre l’OL et le PSG ce dimanche soir,
le LOSC
reste dans une position très favorable et poursuit sa série
d’invincibilité en championnat. Avec un calendrier plutôt favorable en fin de
saison, le quadruple champion de France peut rester optimiste dans la lutte acharnée pour le top 3, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des champions.
Giroud garde le sourire
C’est le cas également d'Olivier Giroud. L’attaquant de 39
ans est entré en cours de jeu sans trouver la solution. En zone mixte au micro
de Téléfoot, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus garde le sourire.
« C’est peut-être deux points de perdus, mais en tout cas, on est encore
devant Marseille et on verra les autres résultats. Mais si on se concentre sur nous-mêmes, qu’on reproduit ce qu’on a fait ces dernières semaines, je pense
qu’au bout, on aura ce qu’on mérite, » déclare-t-il. L’ancien Gunner a déjà
pris part à 41 rencontres cette saison toutes compétitions confondues. En 27
rencontres de Ligue 1, l’ancien numéro 9 de Montpellier a inscrit sept
réalisations. Le LOSC doit désormais se tourner vers un déplacement au Paris FC
avant de recevoir Le Havre. Deux matchs cruciaux qui précèdent un choc à
Monaco et une réception de l’AJ Auxerre.
O. Giroud
France • Âge 39 • Attaquant