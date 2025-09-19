ICONSPORT_271160_0014
Bruno Genesio

Ligue 1 : Genesio a la recette, le derby sera pour Lille

LOSC19 sept. , 18:20
parCorentin Facy
Habitué des matchs à fort enjeu et des derbys entre l’OL et l’ASSE, Bruno Genesio aborde celui qui opposera Lens et Lille avec confiance. L’entraîneur lillois est sûr de ses forces.
Avec 3 victoires et 1 match nul depuis le début de la saison, Lille réalise une superbe entame de championnat. C’est avec la confiance au maximum que l’équipe de Bruno Genesio va se déplacer sur la pelouse de Lens pour le derby du Nord ce samedi soir. De leur côté, les Sang et Or se cherchent encore avec leur nouvel entraîneur Pierre Sage et alternent le bon et le moins bon depuis le début de la saison (2 victoires, 2 défaites). Présent ce vendredi en conférence de presse, Bruno Genesio a affiché sa confiance quant à la capacité de son équipe à sortir un très gros match face à Lens.
Sûr de ses forces, l’ancien entraîneur de l’OL s’est voulu résolument confiant, sans pour autant vendre la peau de l’ourse avant de l’avoir tué. « On a surtout préparé ce match par rapport à l’équipe de Lens. On sait les ingrédients qu’il faut mettre pour gagner un Derby, maintenant il y a des ingrédients tactiques, techniques, physiques à mettre en place. J’ai senti beaucoup de sérieux et d’engagement de la part de tout le monde cette semaine » a fait savoir Bruno Genesio avant de poursuivre.

Bruno Genesio confiant avant le derby du Nord

« On a nos qualités, nos forces et on a envie, quel que soit le terrain et l’adversaire, de les exprimer. On verra ce qu’il se passe demain, on fait un bon début de saison mais ça se joue a très peu de choses. Le football tient à peu de choses et il faut toujours se remettre en question et travailler pour préparer le match suivant ». Malheureusement pour lui et pour son équipe, Bruno Genesio sera néanmoins privé d’Alexsandro pour ce choc de la 5e journée de Ligue 1.

Ligue 1

20 septembre 2025 à 21:05
Lens
21:05
LOSC Lille
Mbemba sera probablement titulaire et a en tout cas la confiance de son entraîneur. « Chancel sait qu’on a confiance en lui. La meilleure façon de le préparer, c’est de bien travailler à l’entraînement et bien préparer le match, à la vidéo notamment » a-t-il glissé. Rendez-vous maintenant ce samedi à 21 heures pour voir si le LOSC dictera sa loi face à son ennemi lensois à Bollaert.
Articles Recommandés
Marcus Rashford
Liga

Rashford étincelant, le Barça fait un choix radical

Mahdi Camara
Rennes

Les bouchers de la Ligue 1, Rennes a honte

ICONSPORT_270650_0026
Metz

L1 : Monaco en crise, Metz croit au miracle

ICONSPORT_270992_0015
OM

L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux

Fil Info

18:40
Rashford étincelant, le Barça fait un choix radical
18:00
Les bouchers de la Ligue 1, Rennes a honte
17:40
L1 : Monaco en crise, Metz croit au miracle
17:20
L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux
17:00
Neal Maupay à l'OL, la porte se ferme !
16:40
PSG : Un joueur de l'Inter passe aux aveux
16:20
Milan remercie l'OM pour le cadeau Rabiot
16:00
Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

Derniers commentaires

OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe

om champion des defaites en ldc greenwood sera a vendre , fini l om pour lui !! il doit etre content de partir de ce club de loser

« Textor était arrogant comme un idiot » : Il est banni

Je vois que les naïfs et les imbéciles sont toujours là. ^^ John Textor doit bien se marrer en voyant les articles débiles et les propos pas moins débiles des réseaux sociaux qui sortent sur lui.

Milan remercie l'OM pour le cadeau Rabiot

l om se fait avoir sur tout les transferts!!! les nuls depuis 125 ans en plus

L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux

zero trophée zero victoire l om

L'UEFA console l'OM avec un chèque monstrueux

Merci PSG ! 🙂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading