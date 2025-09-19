Ligue 1 : Genesio a la recette, le derby sera pour Lille

Habitué des matchs à fort enjeu et des derbys entre l’OL et l’ASSE, Bruno Genesio aborde celui qui opposera Lens et Lille avec confiance. L’entraîneur lillois est sûr de ses forces.

Avec 3 victoires et 1 match nul depuis le début de la saison, Lille réalise une superbe entame de championnat. C’est avec la confiance au maximum que l’équipe de Bruno Genesio va se déplacer sur la pelouse de Lens pour le derby du Nord ce samedi soir. De leur côté, les Sang et Or se cherchent encore avec leur nouvel entraîneur Pierre Sage et alternent le bon et le moins bon depuis le début de la saison (2 victoires, 2 défaites). Présent ce vendredi en conférence de presse, Bruno Genesio a affiché sa confiance quant à la capacité de son équipe à sortir un très gros match face à Lens.

Sûr de ses forces, l’ancien entraîneur de l’OL s’est voulu résolument confiant, sans pour autant vendre la peau de l’ourse avant de l’avoir tué. « On a surtout préparé ce match par rapport à l’équipe de Lens. On sait les ingrédients qu’il faut mettre pour gagner un Derby, maintenant il y a des ingrédients tactiques, techniques, physiques à mettre en place. J’ai senti beaucoup de sérieux et d’engagement de la part de tout le monde cette semaine » a fait savoir Bruno Genesio avant de poursuivre.

Bruno Genesio confiant avant le derby du Nord

« On a nos qualités, nos forces et on a envie, quel que soit le terrain et l’adversaire, de les exprimer. On verra ce qu’il se passe demain, on fait un bon début de saison mais ça se joue a très peu de choses. Le football tient à peu de choses et il faut toujours se remettre en question et travailler pour préparer le match suivant ». Malheureusement pour lui et pour son équipe, Bruno Genesio sera néanmoins privé d’Alexsandro pour ce choc de la 5e journée de Ligue 1.

Ligue 1 20 septembre 2025 à 21:05 Lens 21:05 LOSC Lille

Mbemba sera probablement titulaire et a en tout cas la confiance de son entraîneur. « Chancel sait qu’on a confiance en lui. La meilleure façon de le préparer, c’est de bien travailler à l’entraînement et bien préparer le match, à la vidéo notamment » a-t-il glissé. Rendez-vous maintenant ce samedi à 21 heures pour voir si le LOSC dictera sa loi face à son ennemi lensois à Bollaert.