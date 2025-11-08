L’Espagne perd patience avec ce crack de Ligue 1

Malgré son changement de nationalité sportive, Matias Fernandez-Pardo ne représente toujours pas l’Espagne. L’attaquant du LOSC a refusé toutes les sélections reçues. De quoi agacer les Espagnols à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

De l’autre côté des Pyrénées, l’attaquant du LOSC Matias Fernandez-Pardo est une véritable énigme. Le natif de Bruxelles a changé de nationalité sportive il y a déjà plusieurs mois afin de représenter l’Espagne. Mais son choix définitif ne semble pas acté. Selon le quotidien As, le Lillois a en effet refusé quatre convocations de la part de la Fédération espagnole pour ses équipes U20 et U21. De quoi provoquer une certaine incompréhension, mais surtout de la lassitude chez le sélectionneur des Espoirs David Gordo.

« Son absence ne me préoccupe pas, a commenté le technicien en conférence de presse. Ceux qui sont dans la liste sont des joueurs impliqués. » Matias Fernandez-Pardo, lui, ne l’est pas suffisamment au goût de l’Espagne qui refuse de lui apporter la moindre garantie. A quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’attaquant polyvalent de 20 ans veut probablement se donner le maximum de chances de disputer la compétition. Tant que le joueur n’a pas disputé un match avec une sélection espagnole après son changement de nationalité, le règlement lui permet de revenir sur son choix et de retrouver la Belgique dont il a représenté les équipes de jeunes.

La Belgique toujours à l'affût

A priori, il lui sera difficile de passer des Espoirs à la Roja de Lamine Yamal d’ici l’été prochain. Qui plus est après avoir agacé les Espagnols. Matias Fernandez-Pardo dispose sûrement d’une meilleure ouverture en vue d’une convocation chez les Diables Rouges. Encore faudra-t-il convaincre le sélectionneur Rudi Garcia. La tâche ne sera pas si simple étant donné son manque d’efficacité dans les derniers mètres (2 buts et 4 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues).