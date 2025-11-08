Matias Fernandez-Pardo

L’Espagne perd patience avec ce crack de Ligue 1

LOSC08 nov. , 23:00
parEric Bethsy
0
Malgré son changement de nationalité sportive, Matias Fernandez-Pardo ne représente toujours pas l’Espagne. L’attaquant du LOSC a refusé toutes les sélections reçues. De quoi agacer les Espagnols à quelques mois de la Coupe du monde 2026.
De l’autre côté des Pyrénées, l’attaquant du LOSC Matias Fernandez-Pardo est une véritable énigme. Le natif de Bruxelles a changé de nationalité sportive il y a déjà plusieurs mois afin de représenter l’Espagne. Mais son choix définitif ne semble pas acté. Selon le quotidien As, le Lillois a en effet refusé quatre convocations de la part de la Fédération espagnole pour ses équipes U20 et U21. De quoi provoquer une certaine incompréhension, mais surtout de la lassitude chez le sélectionneur des Espoirs David Gordo.
« Son absence ne me préoccupe pas, a commenté le technicien en conférence de presse. Ceux qui sont dans la liste sont des joueurs impliqués. » Matias Fernandez-Pardo, lui, ne l’est pas suffisamment au goût de l’Espagne qui refuse de lui apporter la moindre garantie. A quelques mois de la Coupe du monde 2026, l’attaquant polyvalent de 20 ans veut probablement se donner le maximum de chances de disputer la compétition. Tant que le joueur n’a pas disputé un match avec une sélection espagnole après son changement de nationalité, le règlement lui permet de revenir sur son choix et de retrouver la Belgique dont il a représenté les équipes de jeunes.

La Belgique toujours à l'affût

A priori, il lui sera difficile de passer des Espoirs à la Roja de Lamine Yamal d’ici l’été prochain. Qui plus est après avoir agacé les Espagnols. Matias Fernandez-Pardo dispose sûrement d’une meilleure ouverture en vue d’une convocation chez les Diables Rouges. Encore faudra-t-il convaincre le sélectionneur Rudi Garcia. La tâche ne sera pas si simple étant donné son manque d’efficacité dans les derniers mètres (2 buts et 4 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues).
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276602_0032
Ligue 1

Pénalty, rouge, l’arbitre de Monaco-Lens en roue libre

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

ICONSPORT_276602_0193
Ligue 1

L1 : Lens détruit violemment Monaco

Fil Info

23:36
Pénalty, rouge, l’arbitre de Monaco-Lens en roue libre
23:03
L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée
23:02
L1 : Lens détruit violemment Monaco
22:33
OM : Aguerd a une pubalgie, c'est la tuile !
22:30
OL : Fonseca ne veut plus entendre parler d'Endrick
22:00
Un problème Lucas Hernandez au PSG ?
21:57
L2 : L'ASSE s'offre le leader troyen !
21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 14e journée

Derniers commentaires

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quelle boule de seum tu as!! 😂

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

En même temps tu n'y connais rien en foot, alors tes affirmations... T'as même pas compris qu'il est question de faire un bilan depuis le début de saison, c'est dire si tu es limité...

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quel rapport? On parle foot, pas fait divers. Ah oui c'est vrai, le foot tu n'y connais rien...^^

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C'est son deuxième match où il est bon. Entre temps contre Auxerre, Angers, Lens, le sporting il a été très moyen...

OM : Aguerd a une pubalgie, c'est la tuile !

En espérant que ça ne soit pas trop long 🤞

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading