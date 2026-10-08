Le LOSC vendu, ce sera 500 millions d'euros minimum

On peut reprocher ce que l'on veut à Olivier Létang, mais il n'empêche que le patron du LOSC a réussi à redresser les finances d'un club laissé exsangue par Gérard Lopez. Au point même que Lille est désormais valorisé au minimum à 500 millions d'euros.

C'est L'Equipe qui l'annonce ce jeudi, le LOSC est en passe de régler un vieux contentieux avec la Métropole Européenne de Lille. Ce qui permettra dans un premier temps de solder le paiement de 24 millions d'euros des loyers que le club ne payait pas, car il estimait que les conditions du contrat n'étaient pas remplies. Mais aussi et surtout, cela va permettre à Olivier Létang de prendre en charge l'exploitation du Stade Pierre-Mauroy, puisque le LOSC va acheter à Eiffage la gestion de l'enceinte. Tout cela sera finalisé avant la fin de l'année, ce qui permettra au club de Lille de gérer ensuite comme il veut son stade. Une situation idéale pour envisager la vente du LOSC, même si rien ne dit que ce sera le cas.

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Joël Domenighetti, journaliste du quotidien sportif, confirme que pour l'instant aucun signal ne permet d'envisager une cession du club nordiste, mais que si cela doit être le cas, Olivier Létang sait à quoi s'en tenir. « Un cabinet d'audit anglo-saxon a récemment estimé le club à hauteur de 500 millions d’euros », précise notre confrère. Une estimation qui permet déjà de fixer le cadre d'une possible négociation à venir, même si du côté de la Métropole, on ne pense pas que la finalité actuelle du patron de Lille est de céder le club très rapidement.

« Je n'ai pas senti dans nos discussions avec Olivier Létang que le club ne voulait pas mener cette exploitation dans la durée. Mais effectivement avec cette exploitation, le LOSC coche une case supplémentaire. Je ne sais pas. Tout peut arriver », admet Eric Skyronka, président de la métropole. Ce qui est certain, c'est que le club nordiste, qui n'a plus aucune dette, se porte formidablement bien économiquement, avec en plus les recettes de la Ligue des champions à venir cette année.