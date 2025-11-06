Etoile Rouge Belgrade - LOSC : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

qu'est ce qui va aller gaspiller son temps dans ce club sérieux !!
Et Rulli n'y est il pas un peu pour quelques chose ?
Bien sûr. Cette saison, il vaut mieux qu'ils se reposent tous pendant les trêves internationales !
Il y a une règle Pierre Merguez. Et cette règle les arbitres la respecte selon leur "humeur"
apres je pense que c'est pas plus mal car nos joueurs sont cramés et si ils pouvaient tous rester a lyon ce serait pas plus mal ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
𝑳𝑬 𝑿𝑰 ⚔️ Brassard de capitaine pour Aïssa Mandi ce soir ©️ #FKCZLOSC