TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

OL01 oct. , 19:20
parEric Bethsy
1
A cause de leur sponsor maillot dont la promotion est interdite en France, les Young Boys Berne ne peuvent pas être retransmis par un diffuseur français. Ses matchs de Ligue Europa contre le LOSC et l’Olympique Lyonnais ne seront donc pas disponibles sur Canal+.
Le problème existe déjà depuis plusieurs années. En France, les matchs des Young Boys Berne sont interdits à la diffusion. La mesure concerne le sponsor maillot de l’équipe suisse "Plus 500", un service permettant des investissements classés très à risque, et dont la promotion dans l’Hexagone a été prohibée en 2016. C’est pourquoi beIN Sports, ancien détenteur des droits de la Ligue des Champions, avait zappé les Young Boys Berne en 2023.

Canal+ ne prendra plus le risque

Puis en janvier dernier, Canal+ s’est fait réprimander par le Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour avoir diffusé les premiers matchs des Suisses. Quelques mois plus tard, la chaîne cryptée, qui détient les droits des compétitions européennes en France, ne prendra pas le risque de récidiver. Et tant pis si les déplacements du LOSC (11 décembre) et de l’Olympique Lyonnais (22 janvier) à Berne sont concernés. Le club suisse a bien tenté de débloquer la situation, en vain.
« La question est liée aux exigences réglementaires en France en relation avec notre sponsor principal, Plus 500. Malheureusement, c'est hors de notre contrôle direct en tant que club. Nous avons tout mis en œuvre dans notre communication avec Plus 500. Cependant, malheureusement, nous ne voyons aucune possibilité de nous conformer aux réglementations imposées par les autorités françaises. Avec l'Association européenne des clubs (ECA) et les détenteurs de droits concernés, des discussions sont en cours pour évaluer les solutions possibles et s'assurer que nos matchs puissent continuer à atteindre les fans sur tous les marchés clés à l'avenir », a expliqué la direction des Young Boys à RMC.
1
