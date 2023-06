Un joueur frappé à l'hôpital, Bordeaux-Rodez définitivement arrêté ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Mis à jour à 21h56

Scène incompréhensible et rarissime lors de Bordeaux-Rodez. Alors que les Girondins luttent pour la montée à domicile, Luca Buades a ouvert le score pour Rodez à la 22e minute. Venu célébrer devant la tribune adverse, le joueur ruthénois a été pris à partie par un supporter descendu sur la pelouse. L'énergumène a bousculé Buades, resté au sol après cet incident. Les joueurs ont quitté la pelouse et le match a été arrêté tout de suite. Le joueur de Rodez a fini par se relever pour rentrer aux vestiaires, mais il a ensuite été évacué à l'hôpital par le SAMU, annonce Prime Vidéo. Il a en effet subi une commotion cérébrale. Un fait grave qui a poussé les officiels à arrêter le match définitivement. C'est donc probablement la fin des rêves de Ligue 1 pour Bordeaux et un maintien en L2 pour Rodez.