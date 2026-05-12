Red Star - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

On juge un joueur par ses stats personnels, et non par les titre en équipe, un joueur qui a jamais gagner de titre ne veut pas dire qu'il est mauvais, exemple pour un gardien on le juge par le nombre d arrêt , pour un milieu par ses passe, vision de jeu, pour un attaquant par ses buts , chaque poste a ses caractéristiques ,