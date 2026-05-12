Red Star - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)

Article comme d'habitude inutile et qui ne veut rien dire.
C'est pas gentil pour les glands
On juge un joueur par ses stats personnels, et non par les titre en équipe, un joueur qui a jamais gagner de titre ne veut pas dire qu'il est mauvais, exemple pour un gardien on le juge par le nombre d arrêt , pour un milieu par ses passe, vision de jeu, pour un attaquant par ses buts , chaque poste a ses caractéristiques ,
C'était une blague... 🫣
Pauleta qui le reçoit en 2003, c'était quoi le classement de Paris déjà ? (indice : encore pire que L'OM)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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