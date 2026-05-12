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Stade Bauer

Red Star - Rodez : les compos (20h30 sur beIN Sports 1)

Ligue 212 mai , 20:07
parMehdi Lunay
0
Play-off 1 d'accession en Ligue 1
Compo du Red Star : Poussin, Durivaux, Escartin, Huard, Sylla, Danger, Durand, Pierret, Hachem, Ikanga, Cabral
Compo de Rodez : Braat, Lipinski, Magnin, Jean-Lambert, Laurent, Galves, Mendes, Joly, Trouillet, Arconte, Baldé
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Article comme d'habitude inutile et qui ne veut rien dire.

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C'est pas gentil pour les glands

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On juge un joueur par ses stats personnels, et non par les titre en équipe, un joueur qui a jamais gagner de titre ne veut pas dire qu'il est mauvais, exemple pour un gardien on le juge par le nombre d arrêt , pour un milieu par ses passe, vision de jeu, pour un attaquant par ses buts , chaque poste a ses caractéristiques ,

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

C'était une blague... 🫣

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

Pauleta qui le reçoit en 2003, c'était quoi le classement de Paris déjà ? (indice : encore pire que L'OM)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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