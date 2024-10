Red Star ‍: Le propriétaire fait faillite, panique dans le 93

Dans : Ligue 2.

Par Hadrien Rivayrand

Le Red Star doit faire face à une très mauvaise nouvelle ces dernières heures. En effet, son propriétaire, la société 777 Partners, a apparemment fait faillite.

Il y a des matins plus difficiles que d'autres et le Red Star en fait les frais. Ces dernières heures, le club de région parisienne a en effet eu la mauvaise surprise d'apprendre la faillite de 777 Partners, son propriétaire. C'est en tout cas une information donnée par le média norvégien Josimar et qui n'est finalement pas des plus étonnantes. La société américaine, qui investit principalement dans les services financiers, connaissait depuis de nombreux mois des problèmes économiques importants. Sa disparition inquiète donc le Red Star mais pas seulement, car 777 Partners est aussi actionnaire de six autres équipes : Le Hertha Berlin, le Genoa, Séville, Vasco de Gama, le Standard de Liège et Melbourne Victory. Une course contre-la-montre est donc engagée pour ces clubs afin de sauver leur peau.

Le Red Star en grand danger ?

Concernant le Red Star et les autres clubs cités, la lumière pourrait venir prochainement de la société américaine A-CAP. Josimar précise que l'entreprise new-yorkaise veut reprendre le contrôle des finances des clubs en question, avant une éventuelle future vente. De quoi souffler pendant un moment mais pas forcément sur la durée. Un scénario identique à celui de 777 Partners est toujours possible. A noter qu'outre A-CAP, des fonds saoudiens pourraient aussi se positionner sur un rachat du Red Star, aujourd'hui évalué à quelque 30 millions d'euros. Actuellement en Ligue 2, le Red Star va en tout cas devoir se remettre la tête au sportif, en espérant que sa situation se règle rapidement. Après 8 journées disputées en championnat, le club du 93 est 15e avec 7 points au compteur. Enormément de travail doit donc encore être abattu avant de pouvoir valider son maintien.