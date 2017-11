RCL : Lens annonce le retour prochain de Douchez

Dans : Ligue 2, Lens.

Placé en garde à vue la semaine dernière et soupçonné de violences conjugales sur son amie après une soirée passée en état d’ébriété, Nicolas Douchez est pour le moment très loin des terrains de football. Mais l’affaire est désormais entre les mains de la justice, et le gardien de but en saura plus lors de son procès, début 2018. En attendant, le portier du RC Lens devrait prochainement revenir dans le groupe, a fait savoir son entraineur Eric Sikora.

« Il a été entendu par les dirigeants. Il y a une réflexion mais il va revenir. Aujourd'hui, par rapport aux évènements, nous l'avons laissé un peu tranquille, puis il va revenir. Nous faisons sans Nicolas, nous préparons le match sans lui », a prévenu le coach artésien, qui se prépare à affronter Nancy sans Nicolas Douchez. Ce dernier pourrait en revanche revenir à l’entrainement, peut-être dans un moment plus calme comme l’est la trêve internationale.