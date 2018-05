Officiel : Philippe Montanier nouvel entraineur de Lens

Dans : Ligue 2, Lens.

Le RC Lens a annoncé ce mardi soir la nomination de Philippe Montanier au poste d’entraineur du club nordiste pour deux ans, et une troisième année en option.

L’ancien coach du Stade Rennais aura pour mission de remettre les « Sang et Or » dans le bon sens, après une saison très difficile sur le plan sportif et extra-sportif. « C'est une grande fierté d'intégrer l'institution RC Lens. Revenir dans cette région dont j'apprécie les valeurs humaines, a évidement été un élément important dans mon choix », a expliqué l’ancien gardien de but, qui s’était fait remarquer dans sa carrière d’entraineur avec de longs et réussis débuts avec le club voisin de Boulogne-sur-Mer.