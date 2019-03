Officiel : Pablo Correa viré par l'AJ Auxerre

Dans : Ligue 2, Auxerre.

Quatorzième de Ligue 2, l’AJ Auxerre a décidé de se séparer de Pablo Correa, a indiqué le club bourguignon dans un communiqué publié ce lundi soir.

« Avec une 14ème place qui ne correspond pas aux objectifs du club, il a été décidé de modifier le management de l’équipe professionnelle. A compter de ce lundi, l’équipe professionnelle sera managée par Cédric Daury qui sera assisté de David Carré, Sebastien Puygrenier, Cédric Blomme et Attila Farkas. L’AJA ne souhaite pas commenter les rumeurs qui concernent les saisons prochaines, le club se focalisant sur cette fin de saison. Francis Graille et l’ensemble de l’AJA tiennent à remercier Pablo Correa pour son investissement au sein de notre club et lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière » peut-on lire sur le site officiel de l’AJA.