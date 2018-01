Officiel : Diabaté quitte le Gazelec Ajaccio pour Leicester

Dans : Ligue 2, Mercato, Premier League.

Dans un communiqué, le club de Leicester a officialisé ce samedi matin la signature de Fousseni Diabaté le jeune attaquant du Gazelec Ajaccio. Agé de 22 ans, l'international malien a signé pour quatre ans et demi chez les Foxes. Formé à Rennes, Diabaté était ensuite passé par Reims puis à Guingamp qui ne l'a pas conservé. C'est l'été dernier que Fousseni Diabaté a signé au Gazelec, où il ne sera finalement resté que six mois. Leicester n'a pas communiqué le montant du transfert mais on évoque une somme autour de 4ME.