Niort exclu de tout championnat national

Par Guillaume Conte

Dans le collimateur de la DNCG depuis des années, les Chamois Niortais ne repartiront pas en professionnel cette saison. Ils ont été bannis de toute compétition national, et devront donc reprendre certainement en R1, la première compétition régionale. Le président Mikaël Hanouna n’avait pas pu présenter le moindre document comptable, et n’avait pas fait non plus les démarches pour un possible redressement ou une liquidation auprès du tribunal de commerce. Cela faisait quatre ans que la dette du club se creusait et aucun repreneur en vue pour les Chamois qui disparaissent donc du paysage du football professionnel.