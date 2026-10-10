Nantes cale encore
poirier

Nantes cale encore

Ligue 2
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
8e journée de Ligue 2
Stade de la Beaujoire
FC Nantes - Stade de Reims 0-0
Articles Recommandés
Le Psg Convoque Un Gardien De 16 Ans
PSG

Le PSG convoque un gardien de 16 ans

Ol Himbert Disparait Fonseca Se Fait Allumer
OL

OL : Himbert disparaît, Fonseca se fait allumer

Lille Le Havre Les Compos 17h15 Sur Ligue 1
Ligue 1

Lille - Le Havre : Les compos (17h15 sur Ligue 1+)

Lom A Trouve Le Match De La Peur Dans Son Calendrier
OM

L’OM a trouvé le match de la peur dans son calendrier

Fil Info

Le PSG convoque un gardien de 16 ans
OL : Himbert disparaît, Fonseca se fait allumer
Lille - Le Havre : Les compos (17h15 sur Ligue 1+)
L’OM a trouvé le match de la peur dans son calendrier
Zidane fait un énorme coup au lendemain de France-Belgique
L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée
La vraie star du PSG annoncée Ballon d'Or 2026
Bruno Guimarães sauve Arsenal
Des avions font suspendre le match Vallecano-Bilbao

Derniers commentaires

OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués

Wow, il est intelligent lui ... juste un peu lent

La vraie star du PSG annoncée Ballon d'Or 2026

Il le mérite largement !!! C1 champion France super coupe coupe intercontinentale !!! Saison de fou !! Et il en a ete le plus performant

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Tu imagine le parc a 70 000 !!! Ça serait tellement fou 😍😍 après j imagine pas le bordel entre les travaux ou recours..etc ....mais avec le Qatar tout est possible ! .😊 meme si pour moi j imagine plus un parc a 60 000 avec le meme toit et tribunes plus pres des buts .ca serait déjà très très. bien

L'OL victime du réveil de Lens

Qui n'aurait pas fait mieux ? Ds ce système Tolisso est perdu et collé à la ligne de touche Abner est bcp trop scolaire et ses passes et échanges avec tolisso ou openda en long de ligne n'amène rien, il ne rentre jamais intérieur Sulc, nuamah, aucune solution de passe, et bcp trop haut, sans repli défensif effectué et aucun jeu entre le lignes de demandé, aucun course vers l'intérieur, il veulent juste prendre la défense de vitesse milieu inexistant, bcp trop haut en phase offensive Et on va s'arrêter la, mais tactiquement plein de trucs qui ne vont pas sautent aux yeux à CHAQUE MATCH Sa tactique, ç'est d'être à chier pendant 75min, faire 2/3 changement et espérer que l'adversaire se soit habitué à ce qu'on soit à chier, et qu'en fait on les prennent par surprise et qu'on mette 2 buts à chaque fois ? Contre le 16e, une équipe sans victoire depuis presque 2mois, il a fallut attendre le carton rouge, ET les changements pr qu'on prenne le dessus 🤦 Paie moi la formation et je veux bien tenter ma chance

Le PSG doit le recruter, c'est urgent

Lui ou yoro je dis un grand OUI !!!et zabarnyi retour en pl .

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading