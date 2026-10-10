Nantes cale encore

Wow, il est intelligent lui ... juste un peu lent
Il le mérite largement !!! C1 champion France super coupe coupe intercontinentale !!! Saison de fou !! Et il en a ete le plus performant
Tu imagine le parc a 70 000 !!! Ça serait tellement fou 😍😍 après j imagine pas le bordel entre les travaux ou recours..etc ....mais avec le Qatar tout est possible ! .😊 meme si pour moi j imagine plus un parc a 60 000 avec le meme toit et tribunes plus pres des buts .ca serait déjà très très. bien
Qui n'aurait pas fait mieux ? Ds ce système Tolisso est perdu et collé à la ligne de touche Abner est bcp trop scolaire et ses passes et échanges avec tolisso ou openda en long de ligne n'amène rien, il ne rentre jamais intérieur Sulc, nuamah, aucune solution de passe, et bcp trop haut, sans repli défensif effectué et aucun jeu entre le lignes de demandé, aucun course vers l'intérieur, il veulent juste prendre la défense de vitesse milieu inexistant, bcp trop haut en phase offensive Et on va s'arrêter la, mais tactiquement plein de trucs qui ne vont pas sautent aux yeux à CHAQUE MATCH Sa tactique, ç'est d'être à chier pendant 75min, faire 2/3 changement et espérer que l'adversaire se soit habitué à ce qu'on soit à chier, et qu'en fait on les prennent par surprise et qu'on mette 2 buts à chaque fois ? Contre le 16e, une équipe sans victoire depuis presque 2mois, il a fallut attendre le carton rouge, ET les changements pr qu'on prenne le dessus 🤦 Paie moi la formation et je veux bien tenter ma chance
Lui ou yoro je dis un grand OUI !!!et zabarnyi retour en pl .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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