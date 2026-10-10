Nantes cale encore

L'OL victime du réveil de Lens

Qui n'aurait pas fait mieux ? Ds ce système Tolisso est perdu et collé à la ligne de touche Abner est bcp trop scolaire et ses passes et échanges avec tolisso ou openda en long de ligne n'amène rien, il ne rentre jamais intérieur Sulc, nuamah, aucune solution de passe, et bcp trop haut, sans repli défensif effectué et aucun jeu entre le lignes de demandé, aucun course vers l'intérieur, il veulent juste prendre la défense de vitesse milieu inexistant, bcp trop haut en phase offensive Et on va s'arrêter la, mais tactiquement plein de trucs qui ne vont pas sautent aux yeux à CHAQUE MATCH Sa tactique, ç'est d'être à chier pendant 75min, faire 2/3 changement et espérer que l'adversaire se soit habitué à ce qu'on soit à chier, et qu'en fait on les prennent par surprise et qu'on mette 2 buts à chaque fois ? Contre le 16e, une équipe sans victoire depuis presque 2mois, il a fallut attendre le carton rouge, ET les changements pr qu'on prenne le dessus 🤦 Paie moi la formation et je veux bien tenter ma chance