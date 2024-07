Mbappé propriétaire du SM Caen (off)

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Stade Malherbe de Caen a officialisé la prise de contrôle du club par le fonds d'investissement de Kylian Mbappé.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé est l'actionnaire majoritaire du SM Caen puisque le club a confirmé l'acquisition par Coalition Capital, des parts détenues par les fonds gérés par Oaktree Capital Management dans le Stade Malherbe Caen. « Cette transaction marque une étape significative dans le développement stratégique du club et renforce son ambition naturelle de se maintenir parmi les places historiques du football français. Depuis près de 4 ans, Oaktree et Pierre-Antoine Capton, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe dirigeante du club, ont mené un projet de redressement du club permettant d’assurer la gestion financière, de favoriser la mise en avant des jeunes joueurs et de consolider l’assise régionale du club ainsi que ses liens avec les acteurs locaux. Pierre-Antoine Capton tient à remercier Oaktree Capital pour sa contribution et présence pendant les années difficiles du club. De plus, Oaktree et Pierre-Antoine Capton tiennent à remercier Olivier Pickeu pour son investissement. Cette acquisition permettra au Stade Malherbe Caen de bénéficier de ressources stratégiques supplémentaires pour renforcer sa politique sportive, moderniser ses infrastructures et développer des projets innovants », précise le Stade Malherbe de Caen.



Pierre-Antoine Capton, qui avait évité la faillite du club normand et conserve ses 20% dans le capital du SMC, se réjouit de cette opération : « C’est une chance incroyable pour le Stade Malherbe Caen que de pouvoir compter sur Coalition Capital pour son développement. Ses valeurs, ses engagements et sa vision extraordinaire du sport sont des atouts uniques pour ce projet. Je remercie Coalition Capital pour leur confiance et je suis très heureux de pouvoir partager ce nouveau cycle pour le club avec eux. Plus que jamais, le projet du Stade Malherbe Caen sera à la hauteur de son histoire et de ses supporters. »