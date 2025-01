Le Paris FC s’excuse, la Ligue 1 est encore loin

Dans : Ligue 2.

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris FC a plus que déçu ce vendredi soir en Ligue 2 en s'inclinant à domicile face au dernier du championnat : Martigues. ll reste énormément de travail aux Franciliens avant de pouvoir rêver à une promotion en fin de saison.

Pas mal de choses se sont passées ces dernières semaines au Paris FC. Le récent rachat du club de la capitale par la famille Arnault suscite logiquement l'intérêt de beaucoup de personnes dans le monde du football. ll revoit aussi à la hausse les ambitions du PFC, qui vise plus que jamais la montée en Ligue 1 en fin de saison. Mais voilà, le plus important reste la réalité du terrain. Et plus grand-chose ne va sur le rectangle vert pour les hommes de Stéphane Gilli. Ce vendredi soir, les Parisiens ont même été battus par la dernière formation de Ligue 2, à savoir Martigues, sur le score de 2 buts à 1. Pourtant, c'est bien le Paris FC qui avait ouvert le score. De quoi pas mal inquiéter les fans et observateurs franciliens.

Rien ne va plus au Paris FC

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ligue 2 BKT (@ligue2bkt)

Au sortir de cette défaite humiliante face à la Venise provençale en conférence de presse, l'entraîneur parisien n'a d'ailleurs pas hésité à s'excuser mais aussi à rappeler une certaine réalité à ses troupes : « Je tenais à m’excuser pour la prestation fournie auprès des spectateurs qui sont venus un 3 janvier, c’est moi le premier responsable. (...) J’avais rappelé toute la semaine que c’était le match piège par excellence, on avait fait une bonne entame mais on a ensuite commencé à baisser de rythme, à trop mettre le pied sur le ballon. (...) À un moment, il faut être plus tueur, plus méchant, plus juste. On a été trop en dessous pour espérer mieux. C’est une très très grosse gifle ». A noter que depuis un mois et demi, le Paris FC n'y arrive plus du tout en Ligue 2. Le rythme de croisière est plus que gênant, avec 7 points sur 21 possibles (1 victoire, 4 nuls et 2 défaites). Le club de la capitale est toujours 2ème avec 31 points en 17 matchs disputés mais devra réagir dès le week-en prochain lors de la réception d'Amiens à Charléty.