Le Paris FC vient toquer à la porte du PSG

Par Corentin Facy

A la recherche de son stade pour la saison prochaine, le Paris FC a enfin trouvé son bonheur. Le club racheté par le milliardaire Bernard Arnault, qui évolue jusqu’ici à Charléty, devrait bien déménager au stade Jean Bouin.

Le Paris FC au stade Charléty, c’est bientôt terminé. Montée en Ligue 1 ou pas, le club tout récemment racheté par Bernard Arnault va déménager. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du club francilien prospectent pour trouver leur nouveau stade en région parisienne. Il a même été question d’un possible déménagement au Parc des Princes, dans le cas où le PSG quitte son enceinte historique, mais ce ne sera pas le cas à court terme. Et pour cause, le journal l’Equipe nous apprend que c’est au stade Jean Bouin que le Paris FC va évoluer à partir de la saison 2025-2026.

Le président du PFC, Pierre Ferracci, est très optimiste pour boucler un accord définitif avec le Stade Français d’ici la fin du mois de janvier à ce sujet. Les négociations sont très avancées puisque le montant du loyer a déjà été fixé entre les deux clubs, qui discutent à présent du partage du stade. Des éléments tels que l’harmonisation des codes couleurs font également l’objet de discussions. D’un point de vue sécuritaire, la potentielle arrivée du Paris FC au stade Jean Bouin va également poser des questions d’ordre public.

Le Paris FC arrive à quelques pas du Parc des Princes

Et pour cause, le stade Jean Bouin se situe juste à côté du Parc des Princes, ce qui a obligé le Paris Saint-Germain à assister à des réunions organisées par la Préfecture de Paris en présence du Paris FC, du PSG et du Stade Français. Mais les négociations vont dans le bon sens et un accord total devrait bientôt être finalisé. Alors que le Paris FC est actuellement deuxième de Ligue 2 et pourrait donc monter en Ligue 1 dès la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a de grandes chances d'avoir un club voisin qui jouera ses matchs à domicile à quelques mètres seulement du Parc des Princes. Une situation inédite dans le football français et qui posera à coup sûr des questions de sécurité importantes lors des week-ends où les deux clubs franciliens joueront à domicile en même temps.