Jurgen Klopp s'enflamme pour le Paris FC

Dans : Paris FC.

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris FC a d'énormes ambitions depuis son rachat par la famille Arnault. Aussi, Red Bull détient des parts dans le club de la capitale et compte sur Jürgen Klopp pour l'aider sur une partie de son développement.

Le Paris FC vise la montée en Ligue 1 en fin de saison. Qui plus est depuis l'arrivée de la famille Arnault. Cette dernière veut investir massivement dans le club de la capitale, rêvant même de disputer le titre en Ligue 1 dans quelques années mais aussi la Ligue des champions. Il y aura énormément de chemin avant d'y parvenir. Et pour le faire, le PFC compte aussi sur l'un de ses actionnaires, Red Bull. Ce samedi lors de la réception d'Amiens à Charléty, le PFC comptait un spectateur de marque, en la personne de Jürgen Klopp, nouveau directeur mondial du football chez Red Bull, qui détient 10,6 % des Franciliens.

Klopp a adoré le PFC

L'ancien entraineur de Liverpool en a aussi profité pour filer ce dimanche au centre d’entraînement et de formation d’Orly, avec le propriétaire Antoine Arnault et Mario Gomez, directeur technique chez Red Bull. Le temps pour l'Allemand de prendre la température et de faire ses premiers retours. Lors de quelques mots échangés au Parisien, le président Pierre Ferracci a avoué que Klopp avait été impressionné parce qu'il avait vu : « Il a été très réactif, très chaleureux, très disponible. Au-delà de son œil avisé et de ses grandes compétences, il dégage une chaleur incroyable, il fait preuve d’une disponibilité très agréable. Il est vraiment passionné par le projet du Paris FC, persuadé que le potentiel de la région parisienne est exceptionnel, ravi de pouvoir y apporter son appui, convaincu que la famille Arnault et Red Bull peuvent lui donner une dynamique puissante. Il a fait une très forte impression sur les joueurs, le staff et tous ceux qui étaient présents. Antoine Arnault était également très satisfait de ces belles connexions et de l’importance que Jürgen accordait au projet du Paris FC ». Au PFC de désormais se montrer à la hauteur des attentes et valider, notamment, sa montée en fin de saison. Les Parisiens sont 2es de Ligue 2 après 18 journées.