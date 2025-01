Ikoné trop cher pour Nantes, le Paris FC en profite

Dans : Paris FC.

Par Quentin Mallet

Après leur rachat du Paris FC, la famille Arnault et Red Bull veulent profiter de ce mercato hivernal pour marquer le coup. Dans l’optique d’accrocher la montée en Ligue 1, le nom de Jonathan Ikoné circule en interne.

Le Paris FC est entré dans une nouvelle dimension depuis le rachat du club par la famille Arnault, associée à Red Bull. Il est indéniable qu’avec une telle volonté de faire du club parisien une nouvelle référence en France, il va falloir aligner ses ambitions sportives à la réalité. Grâce à sa très bonne première moitié de saison, le PFC occupe pour l’instant la deuxième place du classement de Ligue 2 à égalité avec le leader Lorient. Toutefois, la lutte est grande puisque seuls cinq points séparent les Parisiens de la septième place. Pour se donner le droit de rêver à la montée, les nouveaux propriétaires du club veulent frapper fort en profitant du mercato hivernal pour attirer de nouveaux joueurs reconnus en France, voire au-delà. En ce sens, le nom de Jonathan Ikoné plait beaucoup au sein du club.

Ikoné, le Bondynois de retour à Paris ?

Le Paris FC vient toquer à la porte du PSG https://t.co/wY5XIcR8en — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2025

Selon les informations de Foot Mercato, le Paris FC aurait jeté son dévolu sur Jonathan Ikoné. Le joueur formé au Paris Saint-Germain et passé par le LOSC évolue actuellement à la Fiorentina. A cause d’un début de saison mitigé (4 buts et 1 passe décisive en 21 apparitions toutes compétitions confondues), le Bondynois souhaite quitter la Viola. Récemment, des rumeurs ont fait état d’un intérêt du FC Nantes pour l’attaquant de 26 ans.

Toutefois, la somme à payer a quelque peu refroidi les ardeurs des Canaris. Toujours selon FM, la Fiorentina demande au moins 8 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Une aubaine pour un néo-riche comme le Paris FC. La concurrence est toutefois rude sur le dossier. L’Arabie saoudite et le Qatar ont, eux aussi, manifesté leur intérêt pour Jonathan Ikoné. Si le PFC s’offre l’expérimenté international français, il s’agira là d’un énorme coup, comme avait pu le faire l’AS Monaco au moment de son rachat au début de la décennie 2010.