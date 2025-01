Paris FC ‍: Bernard Arnault va voir Trump et passe un coup de gueule

Dans : Paris FC.

Par Guillaume Conte

A la lutte pour la montée en Ligue 1, le Paris FC voit forcément les projecteurs se braquer sur lui depuis son rachat.

Deux mois après son rachat du Paris FC, Bernard Arnault n’a pas encore fait de folies pour essayer d’aider le club francilien à terminer à l’une des deux premières places de Ligue 2. Le propriétaire de LVMH a beau être l’un des hommes les plus riches de la planète, il ne fait pas n’importe quoi avec son argent personnel, et celui de ses sociétés non plus. Le milliardaire a ainsi poussé un énorme coup de gueule contre les mesures d’augmentation de taxation des sociétés qui vont être adoptées par le gouvernement. De retour de l’investiture de Donald Trump aux Etats-Unis, un homme qu’il fréquente depuis les années 1980 quand il a fui la France après l’élection de Frédéric Mitterand, Bernard Arnault a déploré l’augmentation prévue des impôts, laissant entendre que cela poussait les entreprises françaises à la délocalisation.

Le seul déménagement prévu par le Paris FC, c'est le stade

🇺🇸 Investiture de Donald #Trump : étaient présents le gratin de la tech américaine, Elon Musk mais aussi Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et même Bernard Arnault. Côté leaders étrangers, leur point commun est de partager les choix du président américain. #JT20h pic.twitter.com/tF4eAa4Pxx — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 20, 2025

« Je reviens des USA et j’ai pu voir le vent d’optimisme qui régnait dans ce pays. Et quand on revient en France, c’est un peu la douche froide. Aux USA, les impôts vont descendre à 15 %, les ateliers sont subventionnés dans une série d’États. Quand on revient en France et qu’on voit qu’on s’apprête à augmenter de 40 % les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c’est incroyable », a fait savoir Bernard Arnault, au moment de commenter la chute de 17 % du bénéfice du numéro 1 du luxe, LVMH. Pas de quoi changer les projets sur le court et sur le long terme du milliardaire français, qui a chargé son fils de construire un très grand club de football à Paris, avec le Paris FC. Et si Bernard Arnault menace régulièrement de délocaliser ses usines ou ses ateliers aux Etats-Unis, où il en compte déjà plusieurs, ce sera impossible pour lui de le faire avec le club parisien, dont le seul déménagement pourrait être celui de son stade. Le Paris FC, actuellement à Charléty, envisage de rejoindre Jean-Bouin, et à terme le Parc des Princes si le PSG confirmait son départ.