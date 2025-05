Le Paris FC recrute déjà une pièce majeure du PSG

Dans : Ligue 2.

Par Nathan Hanini

Après un match nul difficile obtenu à Martigues ce vendredi soir, le Paris FC a validé sa montée en Ligue 1. L’élite du football français va donc retrouver un derby parisien. Un derby qui a déjà commencé dans l’organigramme.

47 ans ! C’est le temps qu’il a fallu attendre pour retrouver le Paris FC en Ligue 1. C’est le plus long intervalle pour un club entre deux saisons de Ligue 1 en France. Ce vendredi soir, le PFC l’a fait. Après une rencontre compliquée à Martigues, qui lutte pour sa survie, les joueurs de Stéphane Gilli ont dû attendre le coup de sifflet final à Metz pour profiter. Les Grenats accrochés par Rodez à domicile permettent aux Parisiens de savourer une montée acquise dans la douleur. « Ça a été dur pour eux quand on est arrivés. Ils étaient déjà en tête de Ligue 2 tranquillement et puis tout d’un coup, il y a un actionnaire nouveau, connu, puissant, qui a de l’ambition qui débarque et qui ne connaît a priori pas grand-chose au foot, », a expliqué Antoine Arnault, le nouveau propriétaire du Paris FC, au coup de sifflet final. La saison prochaine, le Paris FC va donc offrir à la Ligue 1, l’un des derbys les plus proches au monde avec deux stades séparés par une rue. Une rivalité qui a déjà débuté en interne.

Une première recrue en provenance du PSG

Lors de son arrivée au sein du club de la capitale, Antoine Arnault l’a annoncé, le Paris FC veut construire un projet axé sur la formation. « C’est même réaliste d’imaginer un onze en Ligue 1 avec un gros accent parisien », avait-il déclaré. Mais les projets parisiens (PSG et Paris FC) pourraient comporter des similitudes. Selon Le Parisien, le jeune promu vient de recruter Aurélie Le Du qui a été en charge du marketing du côté du PSG pendant plus de 10 ans. Car l'autre club de la capitale a bien l'intention de croiser le fer avec le Paris Saint-Germain en matière de merchandising et de business.

À commencer par la présentation du troisième maillot que portera le Paris FC la saison prochaine en Ligue 1 qui a été faite par le rappeur Ninho lors d'un concert qu'il donnait vendredi soir au Stade de France, l'artiste en offrant même quelques-uns à des spectateurs présents à son concert.