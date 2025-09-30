Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.
🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin
850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction
Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.
comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
L’US Créteil-Lusitanos annonce la fin de sa collaboration avec Karim Mokeddem, entraîneur principal. Le staff en place reste inchangé. Vincent Di Bartolomeo assurera l’intérim dès l’entraînement de demain, mardi 30 septembre. L’USCL tient à remercier Karim pour son travail, son