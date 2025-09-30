Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis

Nouveau propriétaire de l’US Créteil, Xavier Niel connait déjà sa première crise. L’homme d’affaire souhaitait relancer le club du Val-de-Marne, autrefois pensionnaire régulier de la Ligue 2, et tombé en National 2 depuis. Mais après six journées de ce championnat, les Béliers se retrouvent 14e sur 16 et plutôt menacés de relégation que dans la course pour la montée. L’entraineur Karim Mokeddem vient d’être licencié et son remplaçant est désormais recherché.

« Le staff en place reste inchangé. Vincent Di Bartolomeo assurera l’intérim dès l’entraînement de demain, mardi 30 septembre. L’USCL tient à remercier Karim pour son travail, son exigence et son engagement, et lui souhaite tout le meilleur dans ses futurs projets », a fait savoir l’US Créteil, qui sait qu’il n’y a qu’une place pour monter en National, et que le retard pris complique déjà beaucoup les choses.