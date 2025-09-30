ICONSPORT_159799_0103

Le Créteil de Xavier Niel se prend les pieds dans le tapis

Ligue 230 sept. , 14:20
parGuillaume Conte
0
Nouveau propriétaire de l’US Créteil, Xavier Niel connait déjà sa première crise. L’homme d’affaire souhaitait relancer le club du Val-de-Marne, autrefois pensionnaire régulier de la Ligue 2, et tombé en National 2 depuis. Mais après six journées de ce championnat, les Béliers se retrouvent 14e sur 16 et plutôt menacés de relégation que dans la course pour la montée. L’entraineur Karim Mokeddem vient d’être licencié et son remplaçant est désormais recherché. 
« Le staff en place reste inchangé. Vincent Di Bartolomeo assurera l’intérim dès l’entraînement de demain, mardi 30 septembre. L’USCL tient à remercier Karim pour son travail, son exigence et son engagement, et lui souhaite tout le meilleur dans ses futurs projets », a fait savoir l’US Créteil, qui sait qu’il n’y a qu’une place pour monter en National, et que le retard pris complique déjà beaucoup les choses. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271163_0352
OL

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

ICONSPORT_267501_0091
OM

OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler

ICONSPORT_272040_0213
RCSA

Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1

ICONSPORT_271637_0231
PSG

Le PSG rigole de cette offre à 120 millions

Fil Info

14:00
OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1
13:40
OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler
13:20
Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1
13:00
Le PSG rigole de cette offre à 120 millions
12:40
OL : Walid Acherchour est effaré par ce Lyonnais
12:20
Robinio Vaz reçoit une offre qui énerve l’OM
12:00
PSG : Deux stars sur la sellette, Luis Enrique est furieux
11:30
Ekwah divorce avec l'ASSE, deux clubs débarquent
11:17
Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Derniers commentaires

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

Lui c'est vraiment la tres bonne pioche du recrutement il est vraiment excellent.

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading