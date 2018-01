Le coup de gueule d’un attaquant jaloux de Nolan Roux

Dans : Ligue 2.

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en Ligue 2 cette saison, Mathieu Duhamel répondait aux attentes de Quevilly Rouen Métropole. Du moins sur le plan sportif. Car dans le vestiaire, c’était une autre histoire.

En raison de tensions en interne, l’attaquant de 33 ans a préféré rompre son contrat avec le pensionnaire de Ligue 2 cet hiver. « QRM souhaitait poursuivre la saison dans un climat serein, avec un groupe uni, engagé et mobilisé autour du projet », a expliqué le club dirigé par Michel Mallet dans un communiqué, laissant entendre que Duhamel était un problème au sein du groupe. De quoi agacer le principal intéressé qui a balancé certaines habitudes de ses anciens coéquipiers.

« Pour moi, les sous-entendus du président de Quevilly sont inacceptables. Il a laissé entendre que mon départ apaiserait le vestiaire, comme si cela venait de moi. Mais si on prend les joueurs individuellement, 90% du vestiaire vous dira qu'il n'y a aucun souci avec moi. Les 10% restants, ce sont ceux qui étaient au club en CFA », a dénoncé la recrue de Foggia (Serie B) sur France Bleu Normandie.

Whisky, boîtes, cigarettes...

« Pourquoi ? Parce que moi je suis professionnel et que je n'accepte pas que ces joueurs-là ramènent des bouteilles de whisky à la fin de match, je n'accepte pas de les voir fumer et sortir en boîte après les défaites. Un vrai professionnel, il a la haine de la défaite », a lâché l’ancien Caennais, qui s’est également plaint d’un manque de reconnaissance par rapport à d’autres joueurs comme le Messin Nolan Roux. « Il y a des personnes, elles ne rentrent pas dans le moule, alors on essaie de les écarter, a-t-il expliqué. En revanche, il y a des joueurs, on ne les voit pas sur le terrain, mais ils sont toujours bien vus. »

Nolan Roux prend cher

« Moi par exemple, et je n'ai rien contre lui, mais si je m'appelais Nolan Roux avec un père qui a été professionnel, peut-être que je n'aurais pas fait la même carrière. Est-ce que Nolan Roux a mis 10 buts en Ligue 1 sur une saison ? Non, a rappelé l’avant-centre. Mathieu Duhamel, il les a mis sur ses deux premières saisons, avec deux équipes qui jouaient le maintien. Et en étant blessé deux mois et demi. Mais ça, on ne le voit pas. » Alors qu’il ne s’attendait sûrement pas à ce tacle, le buteur des Grenats (7 buts en L1) aura peut-être l’occasion de faire taire son détracteur cette saison.