Par Adrien Barbet

Désireux de rester en Ligue 2 la saison prochaine malgré de gros problèmes financiers et une rétrogradation administrative, le FC Sochaux a selon les informations de l'Équipe, reçu un avis défavorable du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Une décision qui profite à Annecy, initialement reléguée en National et qui devrait donc rester en Ligue 2.