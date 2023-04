La VAR utilisée en Ligue 2 en 2024-2025

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

En marge du match Grenoble-ASSE, Stéphane Lannoy, nouveau directeur technique en charge de l'arbitrage professionnel, a annoncé sur BeInSports que la VAR sera utilisée en Ligue 2 en 2024-2025.

Réclamée de longue date en Ligue 2, l’assistance vidéo aux arbitres sera à la disposition de ces derniers dès le championnat 2024-2025 a confirmé ce lundi soir Stéphane Lannoy. Invité de l’émission Maxi Ligue 2, l’ancien arbitre, désormais directeur technique, a confirmé que tout serait prêt pour la saison prochaine. « J’ai assisté cette semaine à une réunion organisée par la Ligue de Football Professionnel. Et nous avons parlé d’un cahier des charges à respecter, car il nous faut former suffisamment d’arbitres pour répondre aux besoins de la Ligue 1 et donc aussi de la Ligue 2. Mais l’objet, c'est la mise en place de l’assistance vidéo en Ligue 2 pour la saison 2024-2025. Ça nous laisse une année complète pour former de nouveaux arbitres assistants pour la vidéo », a précisé le DT de l’arbitrage professionnel. Il est vrai qu'avec la présence cette saison de Bordeaux et de l'ASSE en Ligue 2, les erreurs se voyaient un peu plus, même si elles étaient aussi (peu ?) nombreuses que les saisons précédentes.