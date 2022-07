La surprenante affluence attendue à Bordeaux - Valenciennes

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Semaine agitée à Bordeaux, qui n’a appris que mercredi le maintien de son équipe en Ligue 2.

Ceci alors qu’une rétrogradation en National avait été annoncée par la DNCG. Mais Gérard Lopez a essayé de sauver les meubles et a évité le pire pour le club au scapulaire, qui serait presque heureux de ne se retrouver qu’en Ligue 2. Résultat, l’opération sauvegarde du club ayant été validée, le propriétaire des Girondins a annoncé qu’il invitait tous les supporters pour le match face à Valenciennes de ce samedi. En conséquence, le Matmut Atlantique sera plein, et le club s’est même félicité de l’engouement exceptionnel du public pour ce premier match de Ligue 2. En dehors de quelques places en loges, tout a été pris d’assaut et ce sont les 22.000 places mises en vente qui ont donc trouvé preneurs. Reste désormais à savoir le principal, à savoir l’équipe qui pourra être présentée après cet été compliqué.