L2 ‍: Un joueur de Quevilly colle une droite à un Caennais

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Le derby normand entre Caen et Quevilly-Rouen a été plus que tendu. Dans une fin de match confuse où Caen a arraché le match nul 3-3 à la 96e minute via Le Bihan, deux joueurs se sont expliqués sur la pelouse : Dieudonné Gaucho (Caen) et Papa Ndiaga Yade (QRM). Ce dernier a empoigné son adversaire à la gorge et lui a même donné un coup de poing. Yade a été exclu par l'arbitre juste après le coup de sifflet final. Il risque gros alors qu'un cas similaire a récemment eu lieu lors de Guingamp-Auxerre. L'Auxerrois Rayan Raveloson avait donné un coup de poing à Maxime Sivis. La commission de discipline de la LFP lui a infligé 6 matchs de suspension ce mercredi.