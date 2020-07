L2 : Un joueur de Niort interpellé en plein entraînement, son nom fuite

Dans : Ligue 2.

Samedi matin, la police est venue interpeller en pleine séance de travail un joueur de Niort (L2) soupçonné de violences conjugales.

Le staff et les joueurs niortais ont eu la surprise de voir débarquer des inspecteurs de police ce samedi en plein milieu d'une session d'entraînement. Et si les forces de l'ordre sont venus, ce n'était pas pour assister au travail de l'équipe de Ligue 2 mais pour procéder à l'interpellation d'Ibrahima Conté, le milieu offensif international guinéen. RMC, qui a dévoilé l'identité du joueur mis en garde à vue, affirme qu'Ibrahima Conté fait l'objet d'une plainte de sa compagne pour violences conjugales. Pour l'instant les dirigeants des Chamois Niortais n'ont pas communiqué sur ce sujet très sensible, le joueur de 24 ans, formé à Lorient étant toujours entendu par la police.