L2 ‍: Un but casquette envoie Metz vers le barrage

Par Claude Dautel

Dans le match de barrage entre Metz et Dunkerque, dont le vainqueur affrontera le 16e de Ligue 1, il aura fallu attendre le temps additionnel pour voir tout se débloquer (1-0).

Réduit à dix, après l'expulsion de Sangate (59e), Dunkerque pensait bien avoir fait le plus dur. Mais à l'entame des six minutes de temps additionnel, un but gag permettait au FC Metz d'arracher son ticket pour le barrage d'accession en Ligue 1. En effet, Van Den Kerkhof centrait, mais un joueur de Dunkerque dégageait directement sur Bammou, lequel contrait involontairement le ballon et lobait son propre gardien de but (1-0, 90e). Metz connaîtra ce samedi soir son adversaire, qui pourrait être l'ASSE, contre qui le club lorrain avait joué l'an dernier.