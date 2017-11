L2 : Umut Bozok cartonne, Nîmes, c’est du sérieux

Dans : Ligue 2.

Passé tout proche de l’accession la saison passée, le Nîmes Olympique continue d’enchainer les victoires, et se retrouve même être la formation de Ligue 2 la plus efficace sur l’année civile 2017 pour le moment. Les Crocos l’ont confirmé ce vendredi avec leur succès 4-1 devant Quevilly, avec notamment un triplé de l’inévitable Umut Bozok, qui atteint déjà la barre des 10 buts. Avec ce résultat, les Gardois passent deuxièmes, et doublent ainsi l’AC Ajaccio, battu à domicile par Châteauroux à la surprise générale (1-2). La course au podium reste donc particulièrement ouverte, surtout que le Paris FC et Lorient n’ont pas pu se départager (1-1).

En bas du classement, à noter le réveil de Tours, qui s’est imposé au terme d’un match animé face à Bourg (3-2). La lanterne rouge revient à hauteur de Quevilly. Enfin, le match spectaculaire de la soirée a opposé Orléans à Sochaux avec un nul 3-3 au final.