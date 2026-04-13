L2 : Troyes tombe face à un Rodez invincible

En déplacement ce lundi à Rodez, qui n'a plus été battu en Ligue 2 depuis le mois de novembre dernier, l'ESTAC pouvait faire un pas de plus vers la Ligue 1. Mais l'ESTAC est tombé (2-1).

La fin du championnat de Ligue 2 se profile sérieusement et ce lundi soir, cela se resserre brutalement en tête du classement. En effet, Troyes, avait l'occasion de remettre l'ASSE à quatre points. Mais les Aubois ont été battus (2-1) en déplacement à Rodez, qui se rapproche de plus en plus des barrages à quatre journées de la fin. Saint-Etienne fait donc la belle affaire et ne compte plus qu'une longueur de retard sur une équipe de Troyes qui fera le déplacement à Geoffroy-Guichard d'ici la fin de saison. De son côté, Rodez est à égalité avec Reims, cinquième et barragiste.