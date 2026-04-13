L2 : Troyes tombe face à un Rodez invincible

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|6
mmmm. c est l Orange Velodrome et bizarrement c est l ancien PDG D ORANGE QUI ARRIVE MMM. etrange! Thibaud aide nous
Yaremchuk est tellement lourd sur le terrain. ...
nan juste un mytho qui aime donner son avis sur tout
Faux compte moi? En tout cas toi c'est vrai débile 😂🤣🤣
il oublie de dire que l om a tres largement facilité son transfert en cassant le prix parce que justement c'etait rongier et qu il a toujours etait bon et irreprochable, d autant que c'est quand meme lui qui a voulu partir pour un salaire a peine supérieur a ce qu on lui proposait
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
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|58
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|28
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|29
|29
|6
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|12
|24
|37
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|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
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⏱️ 90' | Les 𝐑𝐮𝐭𝐡𝐞́𝐧𝐨𝐢𝐬 𝐒'𝐈𝐌𝐏𝐎𝐒𝐄𝐍𝐓 et font tomber le leader ✅ Un 𝟏𝟔𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐝'𝐢𝐧𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́, grâce à l'abnégation, la folie et la superbe mentalité des Ruthénois 🔥 MERCI pour 𝐥'𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 en