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L2 : Troyes tombe face à un Rodez invincible

Ligue 213 avr. , 22:45
parClaude Dautel
0
En déplacement ce lundi à Rodez, qui n'a plus été battu en Ligue 2 depuis le mois de novembre dernier, l'ESTAC pouvait faire un pas de plus vers la Ligue 1. Mais l'ESTAC est tombé (2-1).
La fin du championnat de Ligue 2 se profile sérieusement et ce lundi soir, cela se resserre brutalement en tête du classement. En effet, Troyes, avait l'occasion de remettre l'ASSE à quatre points. Mais les Aubois ont été battus (2-1) en déplacement à Rodez, qui se rapproche de plus en plus des barrages à quatre journées de la fin. Saint-Etienne fait donc la belle affaire et ne compte plus qu'une longueur de retard sur une équipe de Troyes qui fera le déplacement à Geoffroy-Guichard d'ici la fin de saison. De son côté, Rodez est à égalité avec Reims, cinquième et barragiste.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
58301776523220
2
Saint-Étienne
57301767533122
3
Le Mans
543014124452916
4
Reims
483012126432815
5
Red Star
4829139736306
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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