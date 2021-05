L2 : Troyes monte en Ligue 1, Caen au bord du gouffre

Dans : Ligue 2.

L'ESTAC a validé son ticket pour la Ligue 1 et décroché le titre de champion de France de Ligue 2 en s'imposant ce samedi soir (2-0) contre Dunkerque, un succès qui permet à Troyes de compter désormais cinq points d'avance sur son dauphin, Clermont, alors qu'il ne reste qu'une journée de championnat en Ligue 2. Le deuxième billet pour la L1 se jouera entre Clermont, victorieux de Sochaux (3-1) et Toulouse, qui a balayé Caen (3-0) et compte un match de retard. Pour les Normands, la situation est passée de périlleuse à catastrophique puisque le SMC est désormais à égalité avec Chambly, victorieux face à Pau (1-0) avant l'ultime journée.

Pour le barrage de montée en L1, Grenoble, tenu en échec par Auxerre (1-1) et Paris, qui a ramené le nul d'Ajaccio (1-1) sont en ballotage favorable. Dans le bas du classement, outre Châteauroux, déjà relégué, Chambly, Caen, Dunkerque, Pau et Niort sont encore sous la menace à 90 minutes de de la fin de saison.