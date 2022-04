L2 : Toulouse remonte officiellement en Ligue 1

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

35e journée de Ligue 2

Stadium

Toulouse bat Niort :

But : Onaiwu (79e), Dejaegere (21e) pour Toulouse

Classement de la Ligue 2

1e. Toulouse 76

2e. AC Ajaccio 68 pts

3e. AJ Auxerre 65 pts

4e. FC Sochaux 64 pts

5e. Paris FC 63 pts

En dominant Niort ce lundi soir en clôture de la 35e journée de Ligue 2, le TFC a assuré son retour en Ligue 1. En effet, alors qu'il reste trois matchs à jouer, Toulouse compte onze points d'avance sur Auxerre, troisième et ne peut donc plus être rattrapé par l'AJA. Derrière l'équipe de Philippe Montanier, on trouve l'AC Ajaccio, pas encore assurée de son accession dans l'élite. Le TFC avait été relégué en L2 en 2020, et la saison passée, le club de Haute-Garonne avait raté la montée lors d'un barrage avec le FC Nantes.