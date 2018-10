L2 : Tholot remplacé par le duo Perrin-Fischer à Nancy ?

Dans : Ligue 2.

Dernier de Ligue 2 avec seulement 5 points pris en 12 matches, le club de Nancy s'apprête à connaître un énième changement d'entraîneur. Selon L'Est Républicain, Didier Tholot ne survivra pas au nul ramené vendredi soir de Valenciennes, et ce dernier devrait être remplacé par un duo composé d'Alain Perrin, qui vient de rejoindre l'ASNL comme conseiller du président, et de Paul Fischer, actuel directeur général adjoint.

Le quotidien lorrain indique que Jean-Michel Roussier, président de Nancy depuis quelques semaines, devrait rapidement trancher dans le vif et annoncer le limogeage de Didier Tholot. Puis il désignera probablement Perrin et Fischer pour sauver l'AS Nancy-Lorraine.