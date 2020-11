L2 : Téléfoot zappe un match de Ligue 2, ça hurle

Dans : Ligue 2.

La rencontre de Ligue 2 entre Chambly et Rodez ne sera pas diffusée par Téléfoot mardi soir et le club de l'Oise s'en agace.

La 13e journée de Ligue 2 se jouera mardi soir à partir de 19h en même temps que deux matchs de Ligue des champions, dont celui entre Donetsk et le Real Madrid. Résultat, Téléfoot a décidé de zapper la rencontre entre Chambly et Rodez au grand mécontentement des deux clubs de L2. La chaîne de Mediapro n'a pas un canal disponible pour assurer l'intégralité de la rencontre Chambly-Rodez et ne propose pas, pour l'instant, un streaming pour ses abonnés.

« C’est avec stupéfaction que nous avons appris ( par nos propres moyens ) que la rencontre de demain soir opposant le FC Chambly Oise au Rodez Aveyron Foot ne sera diffusée sur aucune chaîne TELEFOOT ! Hormis sur le multiplex sur Telefoot 1 où vous pourrez donc suivre un vingtième du match, notre match sera néanmoins diffusé en intégralité, mais après le coup de sifflet final. Après le multiplex à 21h00. Donc en connaissance du score. La faute à un match de Ligue des Champions opposant Donetsk au Réal Madrid diffusé sur Telefoot à 18h55 et donc, occupant l’un des 8 canaux de la chaîne. Il en reste donc 7 pour 8 matchs de Ligue 2 BKT. Les deux autres rencontres de cette journée de L2 seront diffusées sur Bein Sports. Bein Sports d’ailleurs, la saison passée, proposait à ses abonnés de suivre les matchs « non diffusables par manque de canal » GRATUITEMENT sur leur site Internet. Nous espérons donc, dans une période où les supporters ne peuvent pas venir dans les stades, dans une période où regarder du football peut permettre pendant 90 mn de penser à autre chose que la situation sanitaire actuelle et dans une période où les supporters de football doivent payer pour voir leur équipe préférée à la télévision, que notre match face à Rodez sera proposé GRATUITEMENT sur le site de Telefoot. Nos supporters et partenaires ayant pris un abonnement Telefoot l’ont fait pour suivre leur équipe de coeur chaque semaine. Ce ne sera pas possible demain, et nous le regrettons beaucoup ! Par respect envers les supporters camblysiens, et ruthénois, nous espérons être entendus », indiquent les responsables de Chambly dans un communiqué.