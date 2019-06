L2: Sergent démissionne à Caen, l'arroseur arrosé....

Dans : Ligue 2, SMC.

Un an après avoir poussé Jean-François Fortin vers la sortie au Stade Malherbe de Caen, et après avoir contribué à la descente du club normand en Ligue 2 après une triste saison, Gilles Sergent a renoncé ce samedi à ses fonctions de patron du SMC. Sans assumer son échec, le désormais ancien président de Caen évoque le stress, la gestion de l'entreprise qu'il dirige et la pression médiatique pour justifier son départ, affirmant que même si Malherbe s'était maintenu il serait parti en fin de saison.

Les supporters caennais, dont ceux du MNK96, réclamaient depuis longtemps le départ de Gilles Sergent. Ce dernier a annoncé dans un communiqué que c'est Fabrice Clément, un de ses collègues putschistes, qui hérite du fauteuil de président du Stade Malherbe de Caen pour le plus grand plaisir de l'ancien patron du SMC. Un beau cadeau que l'on n'espère pas empoisonné, alors qu'il se dit que les deux hommes n'étaient plus les meilleurs amis du monde. En une semaine, Caen est descendu en Ligue 2, a perdu son entraîneur, le conseiller de son entraîneur et désormais son président. Il y a du boulot...