L2 : Scandalisé par la LFP, Le Havre fait appel !

Dans : Ligue 2, Le Havre, ACA.

Ce mardi, la LFP a décidé de maintenir le résultat sportif de dimanche, match dans lequel Ajaccio a battu Le Havre en play-off. Après avoir réclamé la défaite de l’ACA par pénalités en raison de nombreux faits de violence à François-Coty, les dirigeants normands ont décidé de faire appel de la décision de la Commission des Compétitions de la LFP.

« La Commission des Compétitions de la LFP réunie ce jour pour étudier la demande faite hier par le Havre Athletic Club, a décidé de maintenir le résultat sportif de dimanche, rejetant la requête et les arguments du club. Le HAC poursuit son combat et fait appel de cette décision. Les joueurs et les membres du staff Cie l& Marine, quant à eux, maintiennent leur entraînement, prévu cet après-midi » a expliqué le club du Havre sur Twitter. Le feuilleton n’est donc visiblement pas terminé…