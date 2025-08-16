L2 ‍: Reims lance sa saison

2e journée de Ligue 2
Reims - Guingamp : 1-0
Annecy - Dunkerque : 2-2
Accroché par Amiens lors de la première journée de Ligue 2 la semaine dernière, Reims a lancé sa saison ce samedi après-midi en s’imposant 1-0 à domicile contre Guingamp (1-0). Dans le même temps, Dunkerque a réussi une belle remontée contre Annecy. Menés de deux buts, les Nordistes ont arraché le match nul grâce à des buts de Sekongo et de Yassine (2-2).
