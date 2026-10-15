L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée

9e journée de Ligue 2 :

Vendredi 16 octobre

20h00 : Stade Lavallois - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 5)

En Avant Guingamp - Pau FC (sur beIN Sports Max 4)

Stade de Reims - Dijon FCO (sur beIN Sports Max 8)

FC Annecy - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 6)

Grenoble Foot - US Boulogne (sur beIN Sports Max 7)

Samedi 17 octobre

14h00 : FC Nantes - USL Dunkerque (sur beIN Sports 1)

Metz - FC Sochaux (sur beIN Sports 3)

20h00 : Red Star FC - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 19 octobre

20h45 : Rodez Aveyron Football - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)