L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

8e journée de Ligue 2 :

Vendredi 26 septembre

20h00 : Clermont Foot - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 4)

Troyes - FC Annecy (sur beIN Sports Max 5)

Grenoble Foot 38 - Bastia (sur beIN Sports Max 6)

AS Nancy Lorraine - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 7)

Rodez Aveyron Football - Pau FC (sur beIN Sports Max 8)

Samedi 27 septembre

14h00 : Stade Lavallois - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)

USL Dunkerque - Amiens SC (sur beIN Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 1)

Lundi 29 septembre

20h45 : US Boulogne - Red Star FC (sur beIN Sports 1)