Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Ligue 226 sept. , 00:00
parAlexis Rose
8e journée de Ligue 2 :
Vendredi 26 septembre
20h00 : Clermont Foot - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 4)
Troyes - FC Annecy (sur beIN Sports Max 5)
Grenoble Foot 38 - Bastia (sur beIN Sports Max 6)
AS Nancy Lorraine - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 7)
Rodez Aveyron Football - Pau FC (sur beIN Sports Max 8)
Samedi 27 septembre
14h00 : Stade Lavallois - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)
USL Dunkerque - Amiens SC (sur beIN Sports 2)
20h00 : AS Saint-Etienne - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 1)
Lundi 29 septembre
20h45 : US Boulogne - Red Star FC (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Saint-Étienne
1775208157
2
Troyes
1675118146
3
Pau
1474215116
4
Red Star
1374125127
5
Reims
1173222119
Tout afficher
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_271831_0034
OL

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Tessmann OL
OL

EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht

Fil Info

00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
23:11
L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif
22:59
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
22:55
EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht
22:30
Manu Petit rejoint le syndicat des joueurs du PSG
22:00
Une ancienne pépite d’Arsenal meurt à 21 ans
21:40
PSG : Pierre Ménès massacre trois Parisiens
21:20
Strasbourg-OM, les Marseillais vont être surpris
20:55
LOSC : La détente à la Cristiano Ronaldo d’Olivier Giroud

Derniers commentaires

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Combien de joueurs de 💩l'OMerde dans le top 30 du Ballon d'Or ? OMdr 😁😂🤣

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, top-commentaire ; t'es le meilleur, mon gars sûr ! 😁👍🔥💥⚽

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

"Français" quand ça vous arrange, vous autres... ;o)

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

J'ai jamais compris pourquoi Abner n'était pas en odeur de sainteté. Je l'ai souvent trouvé bon et techniquement intéressant

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

Depuis le début de la saison c'est un monstre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading