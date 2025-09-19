L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée

6e journée de Ligue 2 :

Vendredi 19 septembre

20h00 : USL Dunkerque - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 4)

Stade Lavallois - Amiens SC (sur beIN Sports Max 8)

Grenoble Foot 38 - FC Annecy (sur beIN Sports Max 5)

US Boulogne - Pau FC (sur beIN Sports Max 9)

Rodez Aveyron Football - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)

AS Nancy Lorraine - Red Star FC (sur beIN Sports Max 6)

Samedi 20 septembre

14h00 : Montpellier Hérault - Bastia (sur beIN Sports 1)

Troyes - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)