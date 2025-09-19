Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Ligue 219 sept. , 00:00
parAlexis Rose
6e journée de Ligue 2 :
Vendredi 19 septembre
20h00 : USL Dunkerque - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 4)
Stade Lavallois - Amiens SC (sur beIN Sports Max 8)
Grenoble Foot 38 - FC Annecy (sur beIN Sports Max 5)
US Boulogne - Pau FC (sur beIN Sports Max 9)
Rodez Aveyron Football - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)
AS Nancy Lorraine - Red Star FC (sur beIN Sports Max 6)
Samedi 20 septembre
14h00 : Montpellier Hérault - Bastia (sur beIN Sports 1)
Troyes - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 2)
20h00 : AS Saint-Etienne - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Saint-Étienne
1153206115
2
Red Star
1053116104
3
Troyes
105311363
4
Pau
85221176
5
Nancy
85221066
Tout afficher
Loading