L2 : Programme TV et résultats de la 34e journée

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

Il y a un truc qui m'échappe. Même si, au vu du contexte global, ça peut sembler déplacer leur "fête", le but des mises au vert, c'est avant tout la cohésion de groupe non Du coup, un groupe qui finit sa mise au vert de cette façon, c'est plutôt bon signe ? Ou sinon c'est que je suis passé a côté d'un truc, je suis preneur d'une explication Ça ne vient pas de moi , mais de axel sur un autre site, j'aurais pas du mieux, vous en pensez quoi ?