Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 34e journée

Ligue 209 mai , 00:00
parAlexis Rose
0
34e journée de Ligue 2 :
Samedi 9 mai
20h00 : Grenoble Foot 38 - Troyes (sur beIN Sports Max 7)
Stade Lavallois - US Boulogne (sur beIN Sports Connect)
Stade de Reims - Pau FC (sur beIN Sports Max 4)
AS Nancy Lorraine - USL Dunkerque (sur beIN Sports Connect)
Clermont Foot - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Connect)
Red Star FC - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 5)
FC Annecy - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Connect)
AS Saint-Etienne - Amiens SC (sur beIN Sports 1)
Bastia - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 6)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
67332076603228
2
Le Mans
593315144483117
3
Saint-Étienne
573317610543816
4
Red Star
57331698473611
5
Rodez
55331413643385
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Derniers commentaires

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

Il y a un truc qui m'échappe. Même si, au vu du contexte global, ça peut sembler déplacer leur "fête", le but des mises au vert, c'est avant tout la cohésion de groupe non Du coup, un groupe qui finit sa mise au vert de cette façon, c'est plutôt bon signe ? Ou sinon c'est que je suis passé a côté d'un truc, je suis preneur d'une explication Ça ne vient pas de moi , mais de axel sur un autre site, j'aurais pas du mieux, vous en pensez quoi ?

C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

C'est le réal qui décide et non le joueur, le joueur est pas gratuit si le real décide de le vendre ils vendront , si Lyon le veulent ils faut mettre l argent, de faire que des prêts on construit rien

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

Rien de surprenant pour ce sous club. Des joueurs toujours recrutés à l'image de ce sous club qui recrutent toujours des cassos, des pleureuses, des swaggs etc C'est Marseille Bebey

Sélectionné par M6, Michou forcé de se justifier

Franchement j'aurais préféré Roman Frayssinet que ce guignol à deux balles

En pleine crise, l’OM fait la fête à la Commanderie

et oui faut bien décompressé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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