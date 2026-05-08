L2 : Programme TV et résultats de la 34e journée

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Il y a un truc qui m'échappe. Même si, au vu du contexte global, ça peut sembler déplacer leur "fête", le but des mises au vert, c'est avant tout la cohésion de groupe non Du coup, un groupe qui finit sa mise au vert de cette façon, c'est plutôt bon signe ? Ou sinon c'est que je suis passé a côté d'un truc, je suis preneur d'une explication Ça ne vient pas de moi , mais de axel sur un autre site, j'aurais pas du mieux, vous en pensez quoi ?
C'est le réal qui décide et non le joueur, le joueur est pas gratuit si le real décide de le vendre ils vendront , si Lyon le veulent ils faut mettre l argent, de faire que des prêts on construit rien
Rien de surprenant pour ce sous club. Des joueurs toujours recrutés à l'image de ce sous club qui recrutent toujours des cassos, des pleureuses, des swaggs etc C'est Marseille Bebey
Franchement j'aurais préféré Roman Frayssinet que ce guignol à deux balles
et oui faut bien décompressé
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|8
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|16
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|72
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