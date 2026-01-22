L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée

20e journée de la Ligue 2 :

Vendredi 23 janvier

20h00 : Pau FC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 4)

Amiens SC - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 5)

Bastia - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 6)

FC Annecy - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)

AS Nancy Lorraine- Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 8)

Samedi 24 janvier

14h00 : En Avant Guingamp - Troyes (sur beIN Sports 1)

Red Star FC - US Boulogne (sur beIN Sports 2)

20h00 : Stade de Reims - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 26 janvier

20h45 : Le Mans FC - USL Dunkerque (sur beIN Sports 1)