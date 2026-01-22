Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée

Ligue 223 janv. , 00:00
parAlexis Rose
0
20e journée de la Ligue 2 :
Vendredi 23 janvier
20h00 : Pau FC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 4)
Amiens SC - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 5)
Bastia - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 6)
FC Annecy - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)
AS Nancy Lorraine- Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 8)
Samedi 24 janvier
14h00 : En Avant Guingamp - Troyes (sur beIN Sports 1)
Red Star FC - US Boulogne (sur beIN Sports 2)
20h00 : Stade de Reims - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)
Lundi 26 janvier
20h45 : Le Mans FC - USL Dunkerque (sur beIN Sports 1)

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
41191252331716
2
Saint-Étienne
34191045362511
3
Dunkerque
3319964352114
4
Reims
3219955352312
5
Red Star
321895424168
