L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée

Ligue 231 oct. , 00:00
13e journée de Ligue 2 :
Vendredi 31 octobre
20h00 : Montpellier Hérault - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 4)
FC Annecy - US Boulogne (sur beIN Sports Max 8)
Bastia - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)
En Avant Guingamp - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 6)
Le Mans FC - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 5)
Samedi 1er novembre
14h00 : Stade de Reims - USL Dunkerque (sur beIN Sports 1)
Amiens SC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports 2)
20h00 : Red Star FC - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)
Lundi 3 novembre
20h45 : Pau FC - Troyes (sur beIN Sports 1)

Calendrier
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
2712831231013
2
Saint-Étienne
2312723271710
3
Red Star
231272317125
4
Pau
21126331718-1
5
Reims
191254322175
Ligue 1

Calendrier
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

