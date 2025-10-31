L2 : Programme TV et résultats de la 13e journée

13e journée de Ligue 2 :

Vendredi 31 octobre

20h00 : Montpellier Hérault - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 4)

FC Annecy - US Boulogne (sur beIN Sports Max 8)

Bastia - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)

En Avant Guingamp - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 6)

Le Mans FC - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 5)

Samedi 1er novembre

14h00 : Stade de Reims - USL Dunkerque (sur beIN Sports 1)

Amiens SC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports 2)

20h00 : Red Star FC - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 3 novembre

20h45 : Pau FC - Troyes (sur beIN Sports 1)