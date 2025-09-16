L2 : Programme et résultats de la 1ère journée

1ère journée de Ligue 2:

Samedi 9 août

14h00 : EA Guingamp - Le Mans 3-3

20h00 : Laval - AS Saint-Etienne 3-3

Montpellier HSC - Red Star 1-1

Dunkerque - Clermont 2-2

Pau - Annecy 2-0

Rodez - AS Nancy 0-0

Troyes - Grenoble 2-1

Lundi 11 août

20h45 : Amiens SC - Stade de Reims 2-2

Mardi 16 septembre

19h00 : Boulogne-sur-Mer - SC Bastia 1-0