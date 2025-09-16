ICONSPORT_270921_0065

L2 : Programme et résultats de la 1ère journée

Ligue 216 sept. , 20:57
parCorentin Facy
1ère journée de Ligue 2:
Samedi 9 août
14h00 : EA Guingamp - Le Mans 3-3
20h00 : Laval - AS Saint-Etienne 3-3
Montpellier HSC - Red Star 1-1
Dunkerque - Clermont 2-2
Pau - Annecy 2-0
Rodez - AS Nancy 0-0
Troyes - Grenoble 2-1
Lundi 11 août
20h45 : Amiens SC - Stade de Reims 2-2
Mardi 16 septembre
19h00 : Boulogne-sur-Mer - SC Bastia 1-0
