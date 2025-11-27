L2 : Programme et résultats de la 16e journée

Oui mais Donnaruma restait impérial sur sa ligne et faisait de magnifique arrêt. I l a marché sur l'eau à partir de janvier 2025 mais avant ça, il était quand même chaud, il a fait des boulettes face au Réal et en LDC mais en championnat, il était présent. Chevalier, lui, j'ai peur dès que l'attaquant frappe au but et même hier avec les passes en retrait je stressais
On a décalqué l'indice Uefa cette semaine 😀👍 les hollandais l'ont dans l'oignon comme il faut et même les portugais qui ont fait de belles opérations restent bien en dessous. Comme quoi quand tout le monde (sauf Nice) tient son rang...
En Europa ligue, nous (les clubs français) sommes top 1 de tout les cotés
Contre la terrible ligue israelienne....
Service minimum comme le Losc. Bravo à Strasbourg pour l'exploit par contre. Et honte à Nice qui est le plus minable représentant de l'histoire, devenu pire que l'OM c'est chaud.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
Loading