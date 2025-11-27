ICONSPORT_277757_0082

L2 : Programme et résultats de la 16e journée

Ligue 228 nov. , 00:00
parGuillaume Conte
0
Vendredi 5 décembre 2025 (20h00 – Multiplex) – sur beIN SPORTS 1 & beIN SPORTS MAX
SC Bastia – Red Star FC
Clermont Foot 63 – US Boulogne Côte d'Opale
Grenoble Foot 38 – AS Nancy‑Lorraine
Le Mans FC – Amiens SC
EA Guingamp – FC Annecy
Samedi 6 décembre 2025
14h00 — ESTAC Troyes – Rodez Aveyron Football (beIN SPORTS 1)
14h00 — Montpellier HSC – Pau FC (beIN SPORTS 2)
20h00 — USL Dunkerque – AS Saint‑Étienne (beIN SPORTS 1)
Lundi 8 décembre 2025
20h45 — Stade de Reims – Stade Lavallois MFC (beIN SPORTS 1)
0
Derniers commentaires

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Oui mais Donnaruma restait impérial sur sa ligne et faisait de magnifique arrêt. I l a marché sur l'eau à partir de janvier 2025 mais avant ça, il était quand même chaud, il a fait des boulettes face au Réal et en LDC mais en championnat, il était présent. Chevalier, lui, j'ai peur dès que l'attaquant frappe au but et même hier avec les passes en retrait je stressais

Tolisso met l'OL au sommet de l'Europa League

On a décalqué l'indice Uefa cette semaine 😀👍 les hollandais l'ont dans l'oignon comme il faut et même les portugais qui ont fait de belles opérations restent bien en dessous. Comme quoi quand tout le monde (sauf Nice) tient son rang...

EL : Programme TV et résultats de la 5e journée

En Europa ligue, nous (les clubs français) sommes top 1 de tout les cotés

Tolisso met l'OL au sommet de l'Europa League

Contre la terrible ligue israelienne....

Tolisso met l'OL au sommet de l'Europa League

Service minimum comme le Losc. Bravo à Strasbourg pour l'exploit par contre. Et honte à Nice qui est le plus minable représentant de l'histoire, devenu pire que l'OM c'est chaud.

