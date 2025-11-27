L2 : Programme et résultats de la 16e journée

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Oui mais Donnaruma restait impérial sur sa ligne et faisait de magnifique arrêt. I l a marché sur l'eau à partir de janvier 2025 mais avant ça, il était quand même chaud, il a fait des boulettes face au Réal et en LDC mais en championnat, il était présent. Chevalier, lui, j'ai peur dès que l'attaquant frappe au but et même hier avec les passes en retrait je stressais